A propósito das eleições presidenciais do Sporting, Frederico Varandas e Bruno Sá vão debater o futuro do clube nesta quinta-feira (21h30), no museu leonino.

No sábado, as urnas abrem às 9 horas e as filas vão ser encerradas às 20 horas, com o ato eleitoral a desenrolar-se no Pavilhão João Rocha. Estão habilitados a votar os sócios que tenham regularizado a quota de fevereiro até ao dia 22.

Frederico Varandas está na presidência do Sporting desde 2018, quando sucedeu a Bruno de Carvalho. Quatro anos volvidos foi reeleito com 85,8 por cento dos votos.