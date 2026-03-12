Frederico Varandas e Bruno «Sá», são os candidatos à presidência do Sporting nas eleições marcadas para sábado. No total, 75.817 sócios têm direito de voto, representando um universo de 303.324 votos, uma vez que o peso eleitoral dos associados aumenta consoante a antiguidade no clube.

O ato eleitoral decorre entre as 09h e as 20h no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, sendo este o único local de votação presencial. Os sócios residentes fora dos 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa puderam exercer o direito de voto antecipadamente por correspondência, modalidade que abrange cerca de 35 por cento dos votantes, num total de 26.297 associados.

Este será o primeiro sufrágio no clube leonino com duas listas desde 2017, quando Bruno de Carvalho foi reeleito frente a Pedro Madeira Rodrigues. O Sporting conta atualmente com 190.309 sócios, embora mais de 110 mil não possam votar nesta eleição, seja por não cumprirem os requisitos estatutários ou por falta de quotas regularizadas.