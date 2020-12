O que passou, passou.

Foi essa a garantia deixada por Emanuel Ferro na conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-Paços de Ferreira, isto em relação ao empate dos leões em Famalicão.

«Não há muito a dizer em relação a isso. Esses acontecimentos estão completamente fechados. Estamos focados sobretudo no jogo com o Paços, essa é a nossa reação. Vamos jogar frente a um adversário em ótimo momento de forma, não perdia há mais de dois meses, e o que nos interessa é continuar a fazer o nosso trabalho bem», afirmou o técnico adjunto do emblema de Alvalade.

O braço-direito de Ruben Amorim disse ainda que o plantel tem sentido a presença dos adeptos, apesar dos jogos à porta fechada: «A equipa vai sentindo a presença dos adeptos, mas estamos focados é em conseguir cada vez mais dar razões aos adeptos para estarem mais vinculados ao trabalho desta época.»