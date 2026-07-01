O Sporting assinalou, esta quarta-feira, os 120 anos de história com a apresentação da nova identidade visual do clube, encabeçada por um novo símbolo que recupera elementos dos emblemas mais marcantes do passado e que passará a ser utilizado a partir da temporada 2026/27.

A revelação foi feita através de um vídeo divulgado nas redes sociais, no qual os leões percorrem alguns dos momentos mais emblemáticos da sua história antes de apresentarem a nova imagem institucional. Antes da divulgação pública, os sócios receberam um email com a nova identidade.

A principal novidade está no emblema. Inspirado na versão de 1945, o novo escudo recupera contornos mais próximos dos utilizados durante grande parte do século XX e devolve ao leão a cor branca, abandonando o amarelo introduzido em 2001. Mantêm-se, contudo, os elementos essenciais previstos nos estatutos do clube, como o escudo verde, o leão e a sigla SCP.

Em comunicado, o Sporting explica que a nova identidade assenta em cinco elementos: «Escudo, Coroa, Leão, Listas e Porta 10 A». O clube refere que o sistema gráfico «nasce do legado para criar o futuro» e representa «a essência e o Código de valores» leonino.

Outra das novidades é a criação da Sporting Sans, a nova tipografia institucional, desenvolvida a partir das letras «SCP» presentes no emblema e que passará a integrar toda a comunicação do clube.

Trata-se da sexta reformulação da identidade visual do Sporting em 120 anos de existência depois das versões de 1907, 1913, 1930, 1945 e 2001.

A celebração do aniversário não fica por aqui. O clube anunciou ainda o lançamento, às 19h06, de um equipamento comemorativo dos 120 anos, exclusivo para sócios e disponível através da loja online dos leões.

Veja aqui o vídeo: