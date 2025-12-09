Frederico Varandas deu esta segunda-feira, uma entrevista ao jornal alemão BILD onde revisitou a sua chegada à presidência do Sporting, em 2018, e explicou o caminho que levou o clube a recuperar títulos, estabilidade e competitividade europeia.

«O Sporting atravessava a maior crise da sua história. Não conquistava o campeonato desde 2002, tinha havido o ataque à Academia e vários jogadores rescindiram. O presidente da altura foi destituído e estávamos numa grave crise financeira e desportiva», começou por dizer.

«Já tinha sete anos como director clínico e conhecia profundamente o futebol do Sporting. Tinha 38 anos, mas acreditava nas minhas capacidades de liderança e no conhecimento que tinha do clube», acrescentou ao jornal alemão.

Questionado sobre o facto de não ser empresário, «o perfil mais comum entre presidentes de grandes clubes europeus», e sim um «militar de carreira e médico», Varandas rejeitou a ideia de que isso fosse um entrave.

«Tive de aprender muito sobre gestão financeira, mas sempre acreditei que as competências fundamentais são liderança, pensamento estratégico e capacidade de formar uma boa equipa. Isso aprendi no Exército e ajudou-me imenso», referiu.

Desde 2018, o Sporting conquistou três campeonatos, incluindo o da época passada. Varandas não tem dúvidas sobre a dimensão do ciclo positivo.

«O Sporting vive atualmente uma das melhores fases da sua história. Somos agora o número um em Portugal, algo que não acontecia há décadas. [...] Tivemos resultados financeiros positivos em cinco dos últimos seis anos, o estádio está quase sempre esgotado e há mais de dez mil pessoas à espera de uma cadeira de época. O estádio foi renovado e modernizado. O segredo é a visão e o talento das pessoas que me rodeiam», sublinhou o presidente leonino.

Confrontado com as transferências milionárias de Gyökeres, Bruno Fernandes e Nuno Mendes, Varandas destacou a qualidade da formação e do scouting leonino.

«Segundo o portal Transfermarkt, temos a equipa mais valiosa da Europa fora das cinco principais ligas. Isso mostra o excelente trabalho da nossa academia e do nosso scouting. Não quero destacar nomes, mas sabemos que muitos grandes clubes europeus estão a observar vários dos nossos jogadores», atirou o dirigente.

O Sporting está bem encaminhado na Liga dos Campeões para seguir pelo menos para os playoffs, e ocupa o oitavo lugar da fase de Liga. No entanto, Frederico Varandas mantém os pés no chão perante o duelo com o Bayern Munique, o adversário desta terça-feira dos leões.

«Para mim, o Bayern é uma das três melhores equipas do mundo. Marcar um golo na Allianz Arena é provavelmente das tarefas mais difíceis neste momento. O favoritismo está totalmente do lado deles. Nós temos apenas a ambição e os sonhos dos nossos jogadores», concluiu.