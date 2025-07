A «quebra do silêncio» de Viktor Gyökeres, em entrevista à France Football, aconteceu, na verdade, na última semana de maio, logo depois de terminada a época oficial, e teve a autorização do Sporting, segundo apurou o Maisfutebol.

Nessa altura, antes da final da Taça de Portugal, no Jamor, a France Football pediu autorização ao Sporting para falar com Gyökeres, o clube leonino aceitou e arranjou o encontro, que teve lugar no mesmo dia e no mesmo sítio da entrevista do sueco à SIC: as duas conversas foram seguidas.

Na entrevista exclusiva à tradicional revista francesa, com um pequeno excerto já publicado esta terça-feira, o goleador sueco falou bastante de futebol inglês e, claro, de Ruben Amorim, agora no Manchester United, que foi o responsável pela sua contratação para os leões.

Do dia da realização da entrevista até a data de hoje, Gyökeres e Sporting entraram num polémico conflito nos bastidores, sobretudo a envolver o agente do jogador, o sueco Hasan Çetinkaya, e o presidente leonino Frederico Varandas.

Acertado verbalmente com o Arsenal, o internacional sueco aguarda um acordo entre os dois clubes - a última investida dos gunners está nos 65 milhões de euros fixos, com outros 15 milhões de euros variáveis. A SAD dos leões, entretanto, quer 70 milhões de euros pela parte fixa para sacramentar a transferência.

Viktor Gyökeres, recorde-se, está autorizado a reapresentar-se em Alcochete somente na próxima sexta-feira (dia 11). Tem contrato válido com o Sporting até junho de 2028 e está protegido por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.