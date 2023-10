A equipa feminina do Sporting vai ter oportunidade de voltar a jogar no Estádio de Alvalade, a 21 de outubro, na receção ao Torreense, jogo da 5.ª jornada da liga feminina, que tem início marcado para as 11h00.

Uma oportunidade que surge numa janela do calendário da equipa principal que, depois de receber o Arouca, a 8 de outubro, só regressa a casa quase um mês depois, a 5 de novembro, para o embate com o Estrela.