Muito se tem falado sobre os equipamentos desportivos do Sporting, nos últimos dias. Nem sempre pelas melhores razões - o clube ucraniano Vorskla Poltava apresentou um equipamento igual ao conjunto principal do Sporting, para 2024/25. Algo que motivou queixas do clube leonino junto da Nike.

No entanto, o Sporting anunciou, nesta quarta-feira, mais um dos equipamentos para a próxima temporada. Neste caso, o alternativo que já tinha sido anunciado em abril passado. Branco na camisola, calções e meias, tem alguns pormenores de verde e ainda motivos a evocar os 60 anos da conquista da Taça das Taças, em 1964.

O Sporting conquistou esse título diante dos húngaros do MTK Budapeste, com um canto direto de Morais. Foi a primeira competição internacional ganha pelos leões. O equipamento já está disponível no site oficial dos leões.