No intervalo do encontro de apresentação aos sócios e adeptos, diante do Sevilha, o Sporting apresentou o terceiro equipamento que vai usar na nova temporada.

De resto, os leões saíram dos balneários já com a nova camisola vestida e que foge ao padrão comum. A nova «pele» leonina é axadrezada, com quadrados brancos e cinzentos e pequenos pormenores em tom verde, como, por exemplo, o número e o nome dos jogadores.

Os calções, por sua vez, são verdes.

Veja as imagens do novo equipamento do Sporting no vídeo e na galeria associada.