O Sporting apresentou, esta sexta-feira, um novo equipamento especial criado em parceria com a Nike: o Christmas Kit, uma edição limitada que chega às lojas para assinalar a quadra natalícia e reforçar o espírito de união entre os adeptos.

Numa nota no site dos leões, o novo equipamento foi pensado para espelhar «o calor dos reencontros familiares, o brilho das memórias partilhadas e a forte ligação que une os sportinguistas». A camisola aposta numa estética inspirada no imaginário natalício, sem perder a identidade das listas verdes horizontais, mas sobre um fundo negro.

Na verdade, esta é a oitava camisola apresentada pelo Sporting para a nova temporada depois do equipamento principal e três camisolas alternativas. Os leões vão ter nove equipamentos no total para esta época, como foi revelado no plano estratégico do Sporting.