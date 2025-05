O campeonato já acabou em Portugal e o vencedor foi o Sporting que se sagrou bicampeão nacional, no entanto, para além da Taça de Portugal, já se começa a pensar naquela que será a nova camisola dos leões para a próxima temporada.

Na página especializada em anúncios do novos equipamentos, FootyHeadlines, redes sociais e fóruns afetos aos «verde e brancos» começaram a circular nos últimos dias algumas imagens com aquela que poderá ser a «pele do leão» para a época 2025/26.

O destaque passa pelo regresso às listas verde e brancas, ao contrário do que aconteceu esta temporada com a introdução de algumas faixas pretas na camisola do Sporting.

De recordar, normalmente, o Sporting costuma divulgar a nova camisola em dia de aniversário, a 1 de julho.