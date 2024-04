Eric Dier afirma que a passagem pelo Sporting foi muito importante para o crescimento como jogador e como ser humano.

Numa entrevista exclusiva a Gary Neville, dada ao «The Overlap», o internacional inglês destaca os ensinamentos e os princípios que recebeu durante a formação, em Portugal. Além disso, Eric Dier explica que uma simples tarefa, como fazer a cama, era incutido pelos membros que trabalhavam na academia.

«Tive muita sorte em poder crescer num clube como o Sporting, era incrível a forma como nos tratavam e a forma como moldavam os miúdos, como seres humanos, desde os oito anos de idade. Todos os princípios e ensinamentos que me deram, foi muito bom para o meu crescimento», explica.

«Se não fizesse a minha cama, não podia sair da academia ao fim de semana, uma tarefa muito simples mas que mantive ao longo da minha vida. Caso faltássemos à escola, não jogávamos ao fim de semana e não importava o adversário, mesmo que fosse o Benfica», acrescenta.

Eric Dier lembra ainda as aulas que teve para aprender a lidar com a comunicação social, algo que lhe ajudou a perceber melhor que «o mundo do futebol é diferente».

«É muito difícil, com os jogadores mais novos, claro que todos têm passados diferentes, mas este mundo, o mundo do futebol é diferente, pela forma como lidamos com a comunicação social e tudo mais. Aos 14 anos, tive aulas para aprender a falar aos media, perguntavam-nos coisas e isso ajudou-me muito a crescer como pessoa e como profissional», conclui o defesa.

Emprestado pelo Tottenham ao Bayern Munique, o internacional inglês soma doze jogos até ao momento pelos bávaros.