Eric Dier não ficou muito feliz com a derrota do Tottenham em Alvalade, na segunda jornada da Liga dos Campeões. Mas pelo menos foi presenteado pelo Sporting no seu regresso a estádio, que fora a sua casa entre 2003 e 2014.

O clube verde e branco divulgou nas redes sociais a reação do jogador inglês no momento da entrega das lembranças. Para além de uma camisola do clube leonino, Dier recebeu ainda um quadro com o seu rosto pintado com as cores leoninas e um casaco com a frase «Chefe do Dia», em alusão à passagem do jogador de 28 anos em Alvalade.