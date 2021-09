O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em conferência de imprensa de antevisão do jogo contra o Borussia Dortmund, marcado para esta terça-feira às 20:00, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O técnico foi questionado sobre se dormiria mais descansado se Haaland não alinhasse na partida.

«Eu durmo sempre descansado, coisas do futebol não me tiram o sono (…) O resultado do Ajax foi uma pancada tão forte que o foco tem de estar na nossa equipa, no que podemos melhorar, e não olhar se o Haaland joga ou não. O Borussia continua a ser uma grande equipa, obviamente que a influência que ele tem nos golos pode mudar um pouco a forma de jogar (…) Se não jogasse, o Borussia perderia influência nos golos, e nós sabemos bem o que isso custa a uma equipa.»