Ernesto Figueiredo, antigo avançado do Sporting, faleceu este sábado aos 88 anos.

Através de uma nota publicada no site oficial, os leões manifestaram o «profundo pesar» pelo falecimento de Ernesto Figueiredo, que integrou a mítica Seleção Nacional dos «magriços», que disputou o Mundial de 1966 e alcançou um honroso terceiro lugar.

Com um total de 150 golos em 233 jogos pelo Sporting, notabilizou-se durante a década de 1960. Jogou ainda em clubes como Vitória Sernache, União de Tomar ou Esperança de Lagos.

«Além de ter conquistado vários títulos ao serviço do Sporting, foi figura determinante desse sucesso na década de 1960, tanto a nível nacional como internacional», pode ler-se.

Recorde-se ainda que integrou o plantel e foi figura de destaque (com seis golos) na campanha dos leões na Taça das Taças de 1963/64, que acabariam por vencer.

