Ricardo Esgaio está de saída do Sporting.

O lateral direito inclusivamente não será hipótese este sábado para defrontar o FC Porto: o jogador ainda esteve em Alcochete, mas já saiu.

Segundo foi possível saber, Esgaio vai rescindir com o Sporting e seguir a carreira no estrangeiro. Nesta altura há dois interessados em cima da mesa para o jogador, mas o mais forte chega da Turquia.

O Corinthians chegou a ser uma forte hipótese, mas acabou por cair por estar impossibilitado de inscrever jogadores. Do Brasil, também o At. Mineiro esteve interessado, mas a hipótese não se concretizou.

Nas próximas horas, o lateral deve decidir o futuro, sendo que aos 32 anos se despede do Sporting, clube no qual passou 16 anos da sua vida.