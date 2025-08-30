Sporting
Há 46 min
Esgaio fica fora dos convocados e vai deixar o Sporting
Lateral tem duas hipóteses para o futuro, a mais forte das quais chega da Turquia
- Sérgio Pereira
- Editor-chefe
- @sergiolpereira
- Bruno Andrade
- Comentador
- @@maisfutebol
Ricardo Esgaio está de saída do Sporting.
O lateral direito inclusivamente não será hipótese este sábado para defrontar o FC Porto: o jogador ainda esteve em Alcochete, mas já saiu.
Segundo foi possível saber, Esgaio vai rescindir com o Sporting e seguir a carreira no estrangeiro. Nesta altura há dois interessados em cima da mesa para o jogador, mas o mais forte chega da Turquia.
O Corinthians chegou a ser uma forte hipótese, mas acabou por cair por estar impossibilitado de inscrever jogadores. Do Brasil, também o At. Mineiro esteve interessado, mas a hipótese não se concretizou.
Nas próximas horas, o lateral deve decidir o futuro, sendo que aos 32 anos se despede do Sporting, clube no qual passou 16 anos da sua vida.
