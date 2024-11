Ricardo Esgaio cumpriu, no Sporting-Amarante, o jogo 500 como sénior.

O lateral dos leões foi titular no jogo da Taça de Portugal, tendo atingido a marca do meio milhar de encontro oficiais.

Curiosamente, neste jogo Esgaio igualou com a camisola do Sporting o número de jogos pelo Sp. Braga: 179. Seguem-se o Sporting B (87), a seleção sub-21 (18), a seleção sub-20 (16), a Académica e a Seleção Nacional Olímpica (5) na ficha do jogador de 31 anos.

Em 500 jogos, Ricardo Esgaio contribuiu para 304 triunfos e marcou 48 golos, dois dos quais pela equipa principal leonina.