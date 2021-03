Pedro Porro já tem dorsal para usar na camisola com que espera estrear-se pela Seleção Espanhola: ao contrário do que faz no Sporting, em que escolheu o número 24, o lateral vai vestir o número 2 na equipa nacional de Luís Enrique.

Curiosamente a camisola 2 no Sporting até estava livre quando Porro chegou a Alvalade (não era utilizada desde que o central Marcelo deixou o clube), mas o espanhol preferiu a 24. Já na seleção espanhola, não é possível escolher a 24, sendo que a numeração vai do 1 ao 23. No Girona, onde fez uma excelente época, Porro também foi o 24.

A numeração da Seleção Espanhola:

1. De Gea

2. Pedro Porro

3. Diego Llorente

4. Iñigo Martínez

5. Busquets

6. Sergio Canales

7. Álvaro Morata

8. Koke Resurrección

9. Bryan Gil

10. Thiago

11. Ferrán Torres

12. Eric García

13. Robert Sánchez

14. José Luis Gayá

15. Sergio Ramos

16. Rodri

17. Fabián

18. Jordi Alba

19. Dani Olmo

20. Pedri

21. Mikel Oyarzabal

22. Marcos Llorente

23. Unai Simón