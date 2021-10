Pedro Porro emitiu nesta terça-feira um comunicado nas redes sociais com um esclarecimento, após uma entrevista dada pelo avô ao jornal A Bola, no qual o familiar do jogador do Sporting dizia não querer ver o neto jogar no Real Madrid.

O lateral espanhol referiu estar a receber muita atenção devido a essa declaração, pelo que decidiu tomar posição pública.

«Quero dizer que o Real Madrid é uma das melhores equipas do mundo. Qualquer jogador tem o sonho de jogar no Real Madrid, no At. Madrid, no Barcelona, ou em qualquer equipa dessa dimensão», escreveu, antes de sublinhar, porém, que o seu foco está apenas no Sporting.

«De qualquer forma, neste momento estou a jogar no campeão de Portugal, que é uma grande equipa. A única coisa que me preocupa é continuar a somar títulos pelo Sporting», concluiu.