Três jovens sub-15 do Sporting, e outros três do Penya Arrabal, equipa de Maiorca, foram expulsos depois de se envolverem numa confusão durante um jogo no torneio “East Mallorca Cup”. O episódio remonta ao último minuto, quando o Sporting perdia por 2-1, na sequência de um encontro intenso.

A organização do torneio recorreu às redes sociais para repudiar o sucedido e relembrar que o desporto não é lugar para confusões deste género.

«Queremos demonstrar o nosso descontentamento e intolerância quanto ao incidente violento. No decorrer desta situação, consideramos esta atitude completamente inaceitável», escreveu a organização do torneio na sexta-feira.

Ainda que Sporting e Penya Arrabal continuem em prova, os seis jogadores expulsos foram castigados. O torneio termina este domingo e o Sporting disputa, neste sábado (18h locais, 17h em Portugal Continental) o acesso à final, frente ao Ajax.