Os bicampeões nacionais pisaram, pela primeira vez na época 2025/26, o relvado do novo Estádio José Alvalade. A casa do Sporting, recorde-se, estava em obras, algo que obrigou os leões a arrancarem a Liga fora de portas.

No entanto, esta sexta-feira os orientados de Rui Borges regressaram pela primeira vez a Alvalade para cumprirem uma sessão de treino, com vista à receção ao Arouca deste domingo.

Numa nota publicada pelo clube leonino, o Sporting fez saber que a preparação para a segunda jornada da Liga terá continuação este sábado, mas desta vez de regresso à Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

Será lá também que decorrerá, pelas 12h30, a conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Arouca.

O Sporting vai jogar a segunda jornada da Liga este domingo, numa partida que ficará marcada pela estreia do novo Estádio José Alvalade. Um encontro que pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.