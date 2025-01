É caso para dizer que o Casa Pia teve um bom número de adeptos extra a festejar a vitória deste sábado sobre o Benfica.

No mesmo dia, nas imediações do estádio José Alvalade, foram muitas as pessoas que se juntaram, não só para irem assistir ao jogo do Sporting, que entrava em campo frente ao Nacional, mas aproveitaram para ver os minutos finais da partida entre gansos e águias.

O Casa Pia acabou por vencer por 3-1 e grande foi a festa dos adeptos leoninos ao terceiro golo da equipa de Pina Manique.

Com este resultado e somando o triunfo posterior do Sporting por 2-0 frente ao Nacional, os leões que estão no primeiro lugar do campeonato, aumentaram a distância para o Benfica para seis pontos.