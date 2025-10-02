O Estádio José Alvalade, a casa do Sporting, figura entre os nomeados para os prémios Design & Development, na categoria de Hospitalidade e Espaço Premium.

A infraestrutura lisboeta concorre ao prémio juntamente com os lugares lounge junto ao recinto de jogo no Capital One Arena, em Washington; o lounge elétrico e acústico do Utilita Arena, em Newcastle; a bancada Riverside, do Craven Cottage; o hotel, spa e espaços de hospitalidade do Estádio da Paz, em Nagasaki; o terraço do North Coast do Progressive Field, em Cleveland Guardians; e os novos espaços Premium do Villa Park, em Birmingham.

No último verão, o Estádio José Alvalade foi alvo de obras de melhoramento, que dotaram a infraestrutura de mais dois mil lugares sentados.

Os prémios Design & Development são promovidos, desde 2017, pelo site inglês The Stadium Business.

Há várias categorias em concurso, sendo que os vencedores vão ser conhecidos na gala agendada para dezembro, na cidade inglesa de Manchester.

