Está em andamento a segunda fase de reestruturação do Estádio José Alvalade, já depois de uma primeira fase que teve como foco o fecho do fosso e a renovação das bancadas e respetivas áreas corporate.

O projeto resulta da parceria entre a Fenwick Irabarren Architects (FIA) e o atelier Fragmentos, sendo que o investimento total é de 225 milhões de euros e as obras deverão ficar concluídas até 2029.

«Com a Fase 01 da intervenção no Estádio José Alvalade concluída, revelamos algumas das transformações que aproximam os Adeptos do jogo, desde o fecho do fosso à renovação das bancadas e áreas corporate. Decorre agora a Fase 02 deste projeto, que resulta de uma parceria internacional entre a FIA – Fenwick Iribarren Architects e o Fragmentos e que concretiza a visão da Nova Era do Sporting CP, elevando a forma como se vive o futebol em Portugal», pode ler-se na publicação do atelier.

Veja aqui algumas das possíveis mudanças no recinto: