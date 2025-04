O Sporting transmitiu, esta quinta-feira, mais novidades sobre o projeto de remodelação do Estádio José Alvalade, que envolve, entre outros, o fecho do fosso e a construção de novos lugares.

Através de um comunicado, os leões explicaram que na última semana de abril irão começar os trabalhos de mudança do novo relvado, «com o objetivo de ficar pronto para o arranque dos jogos oficiais da época 2025/26». Além disso, o Sporting comunicou também que as alterações no fosso e a criação de novos lugares acontecerão, de forma faseada, durante a próxima temporada.

Na mesma nota, o clube informou ainda que «após estudos de otimização dos fluxos de circulação» decidiu construir um novo elevador panorâmico na Praça Centenário.

CONFIRA AQUI A GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.