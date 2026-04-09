Duas mil pessoas já aderiram à «Lion List», uma lista de espera que dá prioridade para quem quer adquirir um «Lion Seat» no Estádio José Alvalade.

Os sócios do Sporting acederam, em grande maioria nas primeiras 24 horas, a esta lista, sendo que é válida para a próxima temporada. Quem já possui um «Lion Seat», lugar vitalício ou gamebox numa zona «Lion Seat» não pode aderir.

Recorde-se que, para a presente temporada, o Sporting esgotou as gameboxes anuais, com praticamente «cem por cento» dos sócios a terem renovado o lugar anual. Os leões chegaram ainda a disponibilizar mais de mil lugares na «Green List».