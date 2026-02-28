Sydney Sweeney foi figura de destaque no jogo desta sexta-feira entre Sporting e Estoril, sendo que os leões não deixaram passar a oportunidade e partilharam os bastidores desta visita especial ao Estádio José Alvalade.

A atriz norte-americana recebeu uma camisola especial, assistiu ao jogo nas bancadas e no fim ainda subiu ao relvado para dar uns «toques» e tirar algumas fotografias, entre elas com a mascote oficial dos leões (Jubas). 

Assista aqui ao momento: 

