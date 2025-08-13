O Sporting oficializou, esta quarta-feira, a aquisição do centro comercial Alvaláxia.

Através de um comunicado, os leões anunciaram a conclusão de mais um passo no plano estratégico «Future is Coming», apresentado a 19 de setembro de 2024. Na altura, Frederico Varandas falou numa proposta de 17 milhões de euros, depois da aprovação dos sócios leoninos em Assembleia-geral, no Pavilhão João Rocha.

«Este passo representa o cumprimento de uma das metas centrais definidas no plano estratégico "Future is Coming", apresentado a 19 de setembro de 2024 e no qual o Sporting estabeleceu que “a Cidade Sporting é um projecto inovador que consolida a visão de que o desporto é um meio para atingir a melhoria do bem-estar na vida das pessoas". A aquisição do Alvaláxia constitui um marco de grande relevância no caminho definido pelo Clube para afirmar-se como um Hub de Entretenimento de excelência à escala global», pode ler-se.

Recorde-se que o espaço já não faz parte do património do Sporting desde 2006, quando o clube, então liderado por Filipe Soares Franco, o alienou por 19 milhões de euros ao grupo SIL e outros três imóveis: Visconde de Alvalade, clínica da CUF e o health club.