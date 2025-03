José Silva, defesa/extremo direito do Sporting, que se estreou pela equipa principal na vitória por 3-1 sobre o Estoril, em Alvalade, ao entrar aos 79 minutos, em declarações à Sporting TV:

«Estou muito feliz por realizar um sonho, mas também sei que há muito trabalho por detrás. Há muita gente que me ajudou, muitas pessoas da Academia, familiares, amigos. Então acho que tenho de agradecer a todos por poder concretizar este sonho. Comecei no Estoril, uma casa que conheço muito bem, e estrear-me contra eles também me permite sentir que evoluí bastante.

O Estoril vinha numa sequência de jogos muito interessante, mas quando vêm a Alvalade têm de saber que está aqui o Sporting. Mesmo tendo vários jogadores lesionados, mesmo estando ferido, um leão continua a ser um leão. Então, acho que conseguimos demonstrar bem o que nós somos, controlámos o jogo e, sobretudo, criámos oportunidades e concretizámo-las.

Acredito que a minha família, os meus amigos, estão todos felizes, principalmente a minha mãe. Acredito que ela esteja muito emocionada neste momento, mas lá está, também estou feliz por eles me terem ajudado, por serem amigos de verdade. Não só os amigos de casa, mas também os amigos que eu criei na academia e todo o companheirismo que sempre tive lá.»