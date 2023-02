Pedro Guerreiro, treinador interino do Estoril, após a derrota com o Sporting, três dias depois de Nelson Veríssimo ter sido despedido.

«Quero começar por dar uma palavra de gratidão à equipa técnica do mister Nélson Veríssimo. Foram dias difíceis, continuámos a trabalhar a equipa de sub-23 também, e temos de agradecer à estrutura do Estoril, que possibilitou isso. Amanhã [terça-feira] volto a preparar a equipa de sub-23 porque temos um jogo importante com o Famalicão.

Este não foi o resultado que queríamos, mas fica uma imagem da real mentalidade e potencial destes jogadores. Ninguém vai desistir do potencial deles. Foi isso que lhes disse: há coisas na vida que ninguém faz por nós e eles agora têm de decidir que resposta querem dar.»

[sobre a estratégia para o jogo]

«Procurámos baixar as linhas e contrariar a largura e profundidade do Sporting. Por um momento, conseguimos controlar com o nosso posicionamento, mas depois há mérito do Sporting. No primeiro golo tiveram alguma felicidade, no segundo golo, parece-me ter havido alguma passividade da nossa equipa, mas a vitória do Sporting é justa.»