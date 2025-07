O Sporting anunciou a contratação do jovem Guilherme Figueiredo para a equipa de sub-17.

Aos 16 anos, o médio chega proveniente do Estoril, onde fez dois golos em 13 jogos na última temporada. Guilherme Figueiredo passou ainda pelos escalões de formação do Real SC e do Benfica.

«É um sentimento de enorme orgulho e felicidade. Sinto que o trabalho está a ser recompensado. Assinar pelo meu clube do coração é óptimo para mim e para a minha família. Estamos todos muito felizes», afirmou.