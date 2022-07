O Sporting oficializou nesta segunda-feira a contratação de Tiago Parente, lateral e extremo-esquerdo que chega do Estoril e assina contrato profissional.

O jogador de 18 anos alinhou pelas equipas sub-19 e sub-23 dos canarinhos em 2021/2022.

«[Sporting] É uma instituição muito grande, uma das maiores de Portugal e da Europa. Não podia estar mais feliz por poder representar o Sporting», disse o internacional sub-18, consciente de que está «num clube em que as oportunidades surgem» para os jovens.

«Gosto bastante do Nuno Santos e do [Pedro] Porro, que são como eu. Jogam na linha, vão para cima sem medo e cruzam muito bem. No futebol mundial, gosto muito do Marcelo e do Jordi Alba», concluiu.