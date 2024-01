A FIGURA: Marcus Edwards

Marcou dois golos, mas a exibição do extremo inglês foi muito mais do que isso. Tantas vezes acusado de alguma irregularidade, Edwards esteve ligado o jogo todo e ajudou, e muito, a fazer a cabeça em água aos defesas adversários. Fortíssimo no 1x1, agradeceu da melhor maneira as duas assistências de Gyökeres e ainda esteve perto, em duas ocasiões, de voltar a festejar. Numa a bola bateu no poste, na outra passou a rasar a baliza de Carné. Noite feliz.

O MOMENTO: Gyökeres-Edwards, dose repetida (minuto 45+2)

Gyökeres assistiu, Marcus Edwards finalizou e o Sporting chegou ao 2-0 em cima do intervalo, numa fórmula que já se tinha visto no primeiro golo.

OUTROS DESTAQUES

Viktor Gyökeres

Já foi quase tudo dito, já foi quase tudo escrito, por isso não há muito a acrescentar. Mais uma noite em que o nome de Viktor Gyökeres foi entoado nas bancadas de Alvalade. Desta vez nem marcou, mas não dá para falar da goleada do Sporting sem falar do sueco. «Inventou» os dois primeiros golos de Marcus Edwards, em duas jogadas que já são uma marca registada sua, e teve participação direta no 3-0 e no 4-0 – grande movimentação no golo de Pote. Isto numa noite em que não esteve particularmente feliz na finalização. Ruben Amorim vai remetendo uma possível saída para o valor da cláusula de rescisão, a saída parece descartada por agora, e agradece o futebol português.

Gonçalo Inácio

Vai ser pouco falada esta exibição, mas Gonçalo Inácio teve uma noite a roçar a perfeição. Assumiu-se como o patrão da defesa na ausência de Coates e a jogar no meio fez um jogo imaculado. Com bola, a classe do costume. Sem ela, não deu qualquer hipótese, principalmente a Alejandro Marqués. Cada vez melhor, Inácio.

Daniel Bragança

Foi chamado a atuar no lugar de Morita e não desiludiu. Dá coisas diferentes em relação ao japonês, é natural, mas com a bola nos pés, há pouco como eles no plantel de Ruben Amorim. Sempre muito atento, descomplica o jogo verde e branco e serve com qualidade os companheiros. Sem bola, vai ganhando também outro tipo de competitividade.

Francisco Trincão

A classe está lá, o talento também, mas por esta ou por aquela razão, as coisas não têm corrido na perfeição a Francisco Trincão. Ruben Amorim quis dar-lhe minutos, muitos minutos – entrou nos primeiros instantes da primeira parte – e o extremo português correspondeu. Muito criterioso a definir os inúmeros contra-ataques do Sporting, entendeu-se bem com os companheiros e ainda abrilhantou a noite com um golaço. Nada mau.

Koba Koindredi

Foi chamado à titularidade perante a ausência de Mateus Fernandes, este impedido de jogar por estar emprestado pelo Sporting, e foi um dos elementos em maior evidência no Estoril – pelo menos enquanto teve pernas. Calmo com bola, o jovem francês de 22 anos destacou-se sobretudo em momentos de transição. Foi muitas vezes capaz de levar a bola para o ataque, embora aí tenha faltado, um pouco a toda a equipa, outra capacidade de definição.