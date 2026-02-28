O Sporting já prepara a receção ao FC Porto, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, e Rui Borges orientou mais um treino na Academia Cristiano Ronaldo.

Através de uma nota partilhada no site oficial, os leões dão conta de que os titulares no jogo desta sexta-feira diante do Estoril realizaram apenas trabalho de recuperação, sendo que os restantes estiveram às ordens do técnico.

Recorde-se que o primeiro de dois «Clássicos» nesta fase da prova acontece na próxima terça-feira, no Estádio José Alvalade, a partir das 20h45.