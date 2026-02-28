Sporting
Há 48 min
Sporting: titulares com o Estoril recuperam na preparação para o «Clássico»
Leões medem forças com o FC Porto na terça-feira, para as «meias» da Taça
DIM
Leões medem forças com o FC Porto na terça-feira, para as «meias» da Taça
DIM
O Sporting já prepara a receção ao FC Porto, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, e Rui Borges orientou mais um treino na Academia Cristiano Ronaldo.
Através de uma nota partilhada no site oficial, os leões dão conta de que os titulares no jogo desta sexta-feira diante do Estoril realizaram apenas trabalho de recuperação, sendo que os restantes estiveram às ordens do técnico.
Recorde-se que o primeiro de dois «Clássicos» nesta fase da prova acontece na próxima terça-feira, no Estádio José Alvalade, a partir das 20h45.
RELACIONADOS
Petit: «Não é um jogo decisivo, mas é importante e todos os detalhes contam»
Andebol: FC Porto-Marítimo adiado por problemas na viagem dos madeirenses
Liga: FC Porto marcou pela primeira vez depois dos 90 (e o lucro foi total)
Vasco Botelho da Costa: «Casa Pia? É preciso executar rápido e bem...»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS