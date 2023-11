Líder do campeonato, o Sporting defende esta noite precisamente a liderança isolada na tabela classificativa, na receção a um Estrela da Amadora que também está num bom momento de forma.

Nos leões, Geny Catamo e Morita são baixas confirmadas, pelo que Ruben Amorim está obrigado a mexer na equipa face ao último encontro do campeonato, diante do Boavista. Esgaio deve ser o maior candidato ao lugar de Catamo, no meio, Amorim tem mais hipóteses.

Siga aqui, a partir das 20h30, o Sporting-Estrela da Amadora, que se joga no Estádio de Alvalade.

No Estrela, Ronaldo Tavares deve regressar ao onze inicial de Sérgio Vieira, ele que é o melhor marcador da equipa da Reboleira neste regresso ao principal escalão do futebol português.

