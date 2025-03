Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Estrela da Amadora na Reboleira:

«Logo a seguir ao 1-0 criámos várias oportunidades para fazer o 2-0. Numas vezes não fomos conseguindo finalizar e noutras o Estrela conseguia defendê-las de alguma forma. Era sobretudo importante a equipa estar concentrada no momento defensivo e em controlar as transições e fomos conseguindo. O Estrela tentou em bolas longas, bolas paradas e livres quase do meio-campo. Fomos controlando esses aspetos e mais do que se o golo [o 2-0] foi aos 81, o 3-0 não sofre contestação nenhuma.»

[Mais sobre o jogo]

«Os últimos 15 minutos da primeira parte foram muito presos e a bola esteve muito parada. E não pode estar parada contra uma equipa com dez e o bloco baixo. Se não mexermos as peças, é fácil para uma equipa que fisicamente é muito forte, competitiva e que estava a jogar em sua casa. Não basculámos a bola nos últimos 15 minutos da primeira parte e eles estavam confortáveis.

Foi isso que tentámos mudar ao intervalo, principalmente com a ida do Quenda para a direita, que nos dava mais essa capacidade no um ar para um do que o Fresneda. Precisávamos de largura e de circular a bola rápido. (…) O Geny também nos deu capacidade interior de sair em acelerações e no um para um. Entrou muito bem e fez um grande jogo.

Depois do 1-0, o Estrela manteve um bloco baixo e fomos controlando o jogo. Vencemos por 3-0, mas penso que podíamos ter marcado o 2-0 mais cedo.

[Sporting só fez três remates na primeira parte, um novo mínimo na época…]

«As equipas são cada vez mais competitivas. Os três remates que tivemos podiam ter sido golo. Cada vez vai ser mais difícil ganhar jogos e temos de fazer a diferenças nas poucas oportunidades que temos. Mas as outras equipas também não têm assim tantos remates a mais do que o Sporting teve.»

«A equipa está mais enérgica e competitiva e isso sente-se. Temos conseguido contornar todas as pedrinhas que nos vão aparecendo pelo caminho e temos sido competentes. Deixa-me muito feliz ver os jogadores todos ligados, independentemente de quem jogue.»