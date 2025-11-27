Depois do triunfo sobre o Club Brugge (3-0), o Sporting regressou ao trabalho esta quinta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo.

Já com os olhos postos na receção ao Estrela da Amadora, o plantel leonino dividiu-se em dois grupos. Os titulares na Liga dos Campeões realizaram a habitual sessão de recuperação, enquanto os outros jogadores trabalharam normalmente no relvado às ordens de Rui Borges.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira. O próximo encontro dos leões, diante do Estrela, está marcado para domingo (18h00), no Estádio de Alvalade, a contar para a 12.ª jornada da Liga.