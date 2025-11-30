Sporting
Há 52 min
VÍDEO: o golo foi de Suárez, mas Morita é que recebeu o carinho
Tantos abraços traziam mais do que apenas reconhecimento pela assistência
O Sporting só fez um golo na segunda parte, marcado por Luis Suárez, mas que foi festejado como se fosse o primeiro: os jogadores correram a abraçar... Morita.
O japonês tinha feito uma excelente assistência, é verdade, com uma troca de pés que permitiu o passe a isolar Suárez, mas havia ali mais do que apenas reconhecimento por aquela assistência: havia muito carinho, para um jogador que tem sido atingido por várias lesões, que passa menos tempo em campo do que seria esperável e que passa por tudo isto no último ano de contrato.
TAGS: Sporting Estrela Amadora Liga Video Morita
