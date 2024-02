O Sporting é o terceiro clube da Europa que até ao momento marcou mais golos no campeonato, segundo dados apresentados pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol.

Depois do empate frente ao Rio Ave (3-3), no passado domingo, os leões atingiram a marca de 63 tentos na Liga Portuguesa, estando apenas atrás do PSV, com 77, e do Fenerbahçe, com 70.

Em igualdade de golos com o Liverpool, o Inter e o Bayern Munique, a equipa portuguesa destaca-se por ser a que tem menos jogos realizados, com apenas 22 e uma média de 2,87 marcados golos por jogo.

A veia goleadora do Sporting no campeonato (e não só), deve-se muito ao sueco Viktor Gyökeres, que conta com 17 golos na liga e 30 no total da época.

No restante top-10 europeu, encontra-se também o Arsenal e o PAOK em sétimo, com 62 golos, e o Bayer Leverkusen e o Manchester City em oitavo, com 59.

Relativamente ao campeonato português, o Sporting tem menos um jogo que os adversários, mas ainda assim consegue superar o Benfica, com 56 golos, o FC Porto com 38 e o Sp. Braga que tem 46.

Por outro lado, defensivamente os leões não lideram, sendo apenas os terceiros melhores (22), atrás do Benfica, com 15 sofridos, e do FC Porto, com 17.

Foi também em Vila do Conde que a equipa orientada por Ruben Amorim superou a marca dos 100 golos esta época, em todas as competições, tendo atualmente 101.