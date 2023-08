Após o encontro de preparação em Goodison Park, que terminou com triunfo do Everton sobre o Sporting (1-0), Sean Dyche esboçou um sorriso quando questionado acerca da possibilidade de contratar Youssef Chermiti, mas não deu muitos pormenores sobre o interesse no avançado dos leões.

«Vamos ter de esperar para ver, nunca falo antes de se juntarem [à equipa]. São apenas rumores, muitos rumores. Confie em mim», afirmou o treinador dos toffees à Sport Tv.

Recorde-se que o pai do avançado de 19 anos confirmou ao Maisfutebol que existe um princípio de acordo entre os dois clubes, que deverá ser na ordem dos 15 milhões de euros, dos quais 2,5 milhões correspondem a objetivos.

O guarda-redes João Virgínia esteve cedido ao Cambuur na última temporada, enquanto André Gomes foi emprestado ao Lille. Os dois portugueses estão de regresso ao Everton e mereceram elogios por parte do treinador.

«São dois bons jogadores. Tanto o João como o André estão de regresso e na pré-época pude conhecê-los melhor. São bons profissionais e boas pessoas», vincou.

Quanto ao jogo, Sean Dyche destacou o «equilíbrio».

«Foi um jogo muito equilibrado, eles tiveram oportunidades, nós também. Eles acertaram nos ferros, nós também. Foi equilibrado. Bons apontamentos dos nossos jogadores para levar para a época», atirou.