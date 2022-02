Como habitual em todos os jogos, o Sporting divulgou os bastidores do empate frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo da 22.ª jornada da Liga.

O clássico foi «quente», com muita polémica durante e após o jogo, e o vídeo divulgado mostra-nos isso mesmo, com algumas imagens das confusões ao nível do relvado. Antes, houve também imagens no balneário, com destaque para o abraço de Slimani a Paulinho antes da subida ao relvado.

O Sporting, recorde-se, empatou com o FC Porto, 2-2. Paulinho e Nuno Santos marcaram para os leões, Fábio Vieira e Taremi para os dragões.

Os bastidores do jogo: