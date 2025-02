«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia a dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

«A nível da UEFA somos a equipa com maior média de jogos em termos mensais. Uma média de 6,2 ou 6,4. O resto está em 5 ponto qualquer coisa. O Sporting é, se calhar, a equipa com mais tempo de jogo da Europa.»

A observação pertence a Rui Borges, que puxou dos dados durante a conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-Arouca enquanto falava sobre a sobrecarga de jogos dos leões em 2024/25.

Mas será que o treinador do Sporting tinha razão? Não. Há várias equipas espalhadas pelos principais campeonatos da Europa com mais jogos realizados nesta temporada. Mas já lá vamos a essa parte.

Qual a média de jogos mensal do Sporting em 2024/25?

Não é 6,4 e também não chega aos 6,2 jogos por mês, mas anda lá perto. Se dividirmos por seis meses os 37 jogos oficiais realizados pelo Sporting desde o princípio da época, o resultado da conta são uns intermináveis 6,166666666.

Mas, em bom rigor, a média é mais baixa, já que o sexto mês de competição do Sporting terminou com a receção ao Farense a 2 de fevereiro. Por isso, entre o primeiro jogo oficial (Supertaça a 3 de agosto diante do FC Porto) e esse encontro, a contar para a jornada 20 da Liga, os leões fizeram 35 jogos, o que faz cair a média para 5,83333 jogos por mês.

Então e quem na Europa tem mais jogos do que o Sporting em 2024/25?

Se no ponto acima Rui Borges falhou por uma ou outra décima, aqui ficou mais longe de acertar. Só em Inglaterra há cinco equipas com mais jogos: Liverpool e Tottenham (ambos com 39). E, ainda, Arsenal, Manchester City e o Manchester United de Ruben Amorim, todos com 38. E todas estas cinco equipas só arrancaram oficialmente a temporada já na segunda quinzena de agosto, o que significa que só completam neste fim de semana o sexto de competição.

Em Espanha, o Real Madrid (39) tem mais jogos do que o Sporting e a Real Sociedad está «taco a taco», com 37 partidas, uma delas (tal como aconteceu com os leões) resolvida após prolongamento.

Se alargarmos a análise aos restantes campeonatos nacionais de países acima de Portugal no ranking UEFA, o Ajax é a outra equipa com mais jogos do que o Sporting desde o princípio da época: 38.

Em Portugal, o Sporting até divide o primeiro lugar do pódio do número de jogos com uma equipa: o V. Guimarães, ex-clube de Rui Borges, que realizou os mesmos 37, mais um do que Benfica e dois do que o FC Porto.

A título de curiosidade, somando Sporting (11) e V. Guimarães (30), o atual técnico dos leões leva 41 (!) jogos na presente temporada, mais do que qualquer das equipas europeias mais rodadas até agora. Mas não era a isso que Rui Borges se referia na conferência de imprensa de antevisão ao 38.º jogo dos campeões nacionais nesta época.