Na conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-Arouca, Rui Borges referiu que os leões eram a equipa da UEFA com maior média de jogos realizados por mês nesta temporada e, por consequência, mais partidas efetuadas.

O Maisfutebol cruzou as declarações do treinador do Sporting com dados concretos de jogos oficiais e chegou à conclusão de que havia outras equipas, entre as quais cinco da Premier League e até uma da Liga portuguesa - o Sp. Braga - que fizeram mais jogos desde o princípio da época.

Ao nosso jornal, fonte do Sporting esclareceu que Rui Borges suportou-se num estudo oficial da UEFA - UEFA Elite Club Injury Mid-Season Report - que analisa o número de horas de exposição ao risco de um lote de equipas que competiram na fase de liga da Champions.

Esse estudo, conforme explicado ao Maisfutebol, abrange jogos oficiais e não oficiais realizado até ao final de janeiro: no caso do Sporting, os 34 realizados até ao final da primeira fase da Champions e outros jogos-treino que o clube leonino realizou, por exemplo, durante paragens de seleções, como aconteceu em outubro com o Belenenses e em novembro com a União de Leiria. E, de acordo com esse estudo, a equipa de Rui Borges é, entre as que integram o estudo (20), a que mais jogos realizou em média por mês: 6,2, bastante acima da média, que se cifrou nos 5,2.

As declarações de Rui Borges em vídeo (dos 12 aos 50 segundos):