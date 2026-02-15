Daniel Bragança marcou, aos 82 minutos, o único golo da vitória do Sporting sobre o Famalicão, com um golpe de cabeça, na sequência de uma bola parada, que faz lembrar os melhores pontas de lança.

