À ponta de lança: foi assim o golo de Bragança (VÍDEO)
Valeu o triunfo sobre o Famalicão
Daniel Bragança marcou, aos 82 minutos, o único golo da vitória do Sporting sobre o Famalicão, com um golpe de cabeça, na sequência de uma bola parada, que faz lembrar os melhores pontas de lança.
Daniel Bragança nas alturas para dar a vitória aos leões ✈️#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #SportingCP #FCFamalicao #betanolp pic.twitter.com/tX2TiZD3Ze— sport tv (@sporttvportugal) February 15, 2026
