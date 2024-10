O leão continua com fome de pontos e voltou a passar com distinção no Minho. No sempre difícil reduto famalicense – nas cinco últimas deslocações, o Sporting venceu apenas dois jogos pela margem mínima –, a equipa de Ruben Amorim voltou a vencer, somando por vitórias os nove jogos disputados no campeonato.

O Famalicão quase não existiu em jogo e só deu ar da sua graça, mesmo que tímido, quando já perdia por dois. Gyokeres teve o condão de desbloquear uma partida que se poderia tornar difícil, apesar o domínio quase por completo do encontro, marcado pelo regresso ao onze de Pedro Gonçalves.

Gyokeres abriu o marcador, já na segunda metade, Geovany Quenda ampliou a vantagem, cinco minutos depois, e Gonçalo Inácio fechou a contagem, já perto do final. O Sporting leva já 30 golos marcados e sofreu apenas foi. Registo impressionante.

Muitas mudanças dos dois lado

Rúben Amorim fez quatro alterações em relação ao jogo da Liga dos Campeões com o Sturm Graz. Saíram Ricardo Esgaio, Maxi Araújo, Geny Catamo e Hjulmand e entraram Diomande, Geovany Quenda, Morita e Pedro Gonçalves, que não era titular desde a 5.ª jornada. Já Armando Evangelista mudou cinco peças depois do triunfo para a Taça de Portugal com o Lagoa. Carevic, Ibrahima Ba, Riccieli, Mathias de Amorim e Mario González saltaram do onze e foram rendidos Zlobin, Mihaj, Justin de Haas, Gustavo Sá e Óscar Aranda.

A formação leonina dominou toda a primeira parte. Com muita mobilidade na frente, os leões iam confundindo a defensiva famalicense e chegando às imediações da área. Daniel Bragança teve nos pés a primeira boa ocasião, mas o remate já no interior da área esbarrou em Justin de Haas. Perto do quarto de hora o Sporting marcou mesmo, mas o golo acabou invalidado por fora de jogo.

Nuno Santos recebeu na esquerda, deu de primeira para Gyokeres que assistiu Pedro Gonçalves para golo. Festa verde e branca que durou pouco, já que o VAR viu que Pote estava 36 centímetros adiantado. O Famalicão sentiu muitas dificuldades para passar a linha do meio-campo e só depois de sofrer este abalo é que conseguiu soltar as amarras e chegar à área de Franco Israel. Os famalicenses também colocaram a bola na baliza, contudo Aranda também estava em off-side.

Os dois técnicos tiveram contrariedades no decorrer dos primeiros 45 minutos. Gustavo Sá sai lesionado aos 44 e Nuno Santos saiu de maca já no período de compensação. E foi nos descontos que os leões voltaram a estar perto de marcar. Trincão recebeu o esférico na área e rematou para defesa de Zlobin. Na recarga, o extremo leonino viu Mihaj impedir o golo quase em cima da linha de baliza.

Gyokeres desbloqueou

O Sporting voltou a reentrar muito forte e ficou perto de marcar logo após o reatamento, valendo Zlobin. Na mesma jogada, o guardião russo parou o remate de Trincão e de Daniel Bragança. Só dava leão e o golo acabou por surgir ainda dentro do primeiro quarto de hora pelo inevitável Gyokeres. Quenda descobriu Morita na área que deu para o avançado sueco bailar sobre um defesa e atirar a contar.

O leão estava com fome de golo e, cinco minutos depois, voltou a marcar. Trincão recebeu o esférico na esquerda, rematou para defesa de Zlobin e, na recarga, Geovany Quenda rematou para o fundo das redes. Estava feito o segundo e Ruben Amorim respirava de alívio.

Armando Evangelista deu mais força ao ataque e o Famalicão apareceu em jogo. Topic deu o primeiro aviso com um forte remate à entrada da área para grande defesa de Israel. Pouco depois, na melhor jogada coletiva dos minhotos, Liiimatta apareceu na cara do golo a rematar contra o colega de equipa Mario González que também aparecia para finalizar.

A reação famalicense foi tímida e até ao final foi o Sporting que voltou a marcar. Cruzamento da direita e Gonçalo Inácio a aparecer na cara do golo a cabecear para o terceiro. O leão conquista mais três pontos e segue com fome de pontos.