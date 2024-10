FIGURA: Gyokeres (Sporting)

O avançado sueco esteve sempre em alta rotação e teve o condão de apontar o golo que desbloqueou a partida. Na primeira metade, Gyokeres assistiu Pote para o golo que viria a ser anulado por fora de jogo; depois, trabalhou bem na área e assistiu novamente Pedro Gonçalves, mas desta feita Zlobin impediu. Já na segunda metade, o sueco resolveu as coisas sozinho: recebeu no interior da área, rodou sobre um adversário e atirou a contar. Leva já 12 golos na Liga.

MOMENTO DO JOGO: Golo anulado do Sporting

Os leões podiam ter tido um jogo mais descansado tivesse o golo de Pedro Gonçalves apontado aos 11 minutos sido validado. O Sporting fletiu o esférico da direita para a esquerda onde apareceu Nuno Santos a dar na área em Gyokeres que, por sua vez, assistiu para o golo de Pote. Festa leonina que acabou estragada pelo VAR que viu fora de jogo no momento do remate certeiro para golo.

OUTROS DESTAQUES

Zlobin (Famalicão): Foi adiando o que parecia inevitável. Zlobin teve uma mão cheia de intervenções que lhe permitem sair da partida como o melhor do Famalicão, mesmo não tendo evitado os três golos leoninos. Destaque para a dupla defesa no reatamento, impedindo o golo a Trincão e Bragança.

Geovany Quenda (Sporting): Mais um excelente jogo do jovem jogador do Sporting. Quenda esteve sempre muito ativo no lado direito do ataque leonino. Com um passe magistral, descobriu Morita na área no primeiro golo. Pouco depois, foi ele à área finalizar para o segundo e dar tranquilidade aos leões.