Foi com uma cambalhota no marcador que o Sporting fez esquecer a derrota no clássico com o FC Porto. Os leões entraram a perder em Famalicão, contudo, os golos de Pote e de Luis Suárez deram os três pontos e o 2.º lugar na Liga – com os mesmos pontos do Moreirense.

A resposta leonina pode não ter sido vistosa, mas foi eficaz, numa partida que marcou a estreia de Ioannidis de leão ao peito. Já a turma famalicense deu uma excelente réplica, contudo acabou por sofrer a primeira derrota no campeonato e sofrer os primeiros golos. Foi a primeira derrota do emblema minhoto em casa no ano de 2025.

Vagiannidis no lugar de Fresneda

A primeira parte foi equilibrada, com ocasiões para os dois lados e muito intensa. Os leões sentiram muitas dificuldades em chegar à área famalicense, com a circulação de bola a ser feita muito longe da baliza de Carevic. Os minhotos tinham menos posse, contudo sempre que recuperavam o esférico saíam que nem balas para o ataque.

Rui Borges fez três alterações em relação ao embate com o FC Porto. As ausências já esperadas de Rui Silva e Geny Catamo foram suprimidas por João Virgínia e Quenda, enquanto Fresneda passou para a condição de suplente, passando Vagiannidis para a titularidade. Já Hugo Oliveira mudou duas peças na equipa. Ibrahima Ba substituiu o castigado Leo Realpe e Gil Dias entrou para o lugar de Pedro Santos.

Luiz Suárez desperdiçou a primeira oportunidade do encontro. Em boa posição, rematou à meia-volta por cima da trave. Na resposta, João Virgínia defendeu para canto uma bomba de Rodrigo Pinheiro. Numa primeira metade de parada e resposta, Quenda desperdiçou uma excelente oportunidade ao permitir a mancha a Carevic quando surgiu isolado.

Do outro lado, Gustavo Sá foi mais eficaz. Gil Dias cruzou na direita, Trincão falhou o corte e o capitão famalicense a parecer ao segundo poste a cabecear para golo. Cinco minutos volvidos, o Sporting empatou. Pote, desmarcado por Quenda, não facilitou e marcou. O Famalicão sofria um golo pela primeira vez na temporada. Perto do descanso, Suárez voltou a balançar as redes, mas estava em fora de jogo.

Golo de Suárez decidiu

Rui Borges manteve o onze no segundo tempo, mas a equipa apareceu mais agressiva sobre a bola e mais acutilante no ataque. E podia ter chegado à vantagem no reatamento, não fosse o remate de Quenda, solto ao segundo poste, esbarrar no ferro. Não foi à primeira, foi à segunda. Jogada de insistência leonina, primeiro remate de Trincão contra um defesa, o esférico sobrou para Pote que assistiu Suárez para o golo. Estava feita a cambalhota no marcador.

Os dois técnicos começaram a refrescar as equipas, com Rui Borges a promover a estreia de Ioannidis, que esteve discreto no encontro. Até ao final, os leões controlaram as operações, fecharam as linhas e não permitiram veleidades aos minhotos. Ainda assim, os sportinguistas nunca deixaram de espreitar o ataque, mantendo o esférico afastado da baliza de Virgínia. Vitória na raça e na crença do leão.