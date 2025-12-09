O dinamarquês Morten Hjulmand foi eleito o melhor médio do mês de novembro na Liga.

O capitão do Sporting recolheu 19,05 por cento dos votos dos treinadores, tendo superado Gustavo Sá, do FC Famalicão, com 14,29 por cento, e Zalazar, do Sp Braga, com 12,7 por cento.

Durante o mês de novembro, Hjulmand somou 12 recuperações de bola, nos dois jogos realizados pelo Sporrting, às quais juntou um golo nos Açores, que valeu o triunfo sobre o Santa Clara.