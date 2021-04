Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, em declarações no final do empate )1-1) em casa com o Famalicão:

Queríamos conquistar a vitória, não conseguimos, mas demos tudo. Agora o nosso foco é o próximo jogo. Temos de reagir. Já empatámos mais vezes e reagimos sempre com a vitória no jogo a seguir, é assim que vamos fazer desta vez também. Se ainda acreditámos no título? Se não acreditámos quando estivemos com mais vantagem, como vamos acreditar agora? Jogo a jogo e vamos conseguir.»