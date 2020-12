Ruben Amorim foi suspenso quinze dias pelo Conselho de Disciplina da Federação, na sequência da expulsão por palavras dirigidas ao árbitro em Famalicão. O treinador vai, desta forma, falhar os jogos com o Paços Ferreira (para a Taça de Portugal), com o Mafra (para a Taça da Liga) e com o Farense (para a Liga), voltando ao banco apenas a 27 de dezembro.

O técnico do Sporting foi expulso, e posteriormente suspenso quinze dias, segundo o mapa de castigos da Liga por ter dirigido as seguintes palavras ao árbitro Luís Godinho. «Vão para o c..., roubalheira do c...., isto é uma vergonha, estão a roubar-nos dois pontos», escreveu o árbitro no relatório.

Refira-se, de resto, que Pedro Gonçalves, também do Sporting, foi suspenso um jogo pela expulsão.